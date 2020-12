Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannte stehlen Abstandssensor

OsnabrückOsnabrück (ots)

In der Augustenburger Straße geriet zwischen Samstagnachmittag (17 Uhr) und Sonntagmittag (13.45 Uhr) ein schwarzer BMW 520d xDrive ins Visier von Unbekannten. Der Pkw stand in Höhe des Spielplatzes am Gustav-Heinemann-Platz, als der oder die Täter den Abstandssensor ausbauten und mitnahmen. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215 oder 327-3240.

