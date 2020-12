Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Flüchtiger Dieb fuhr gegen Streifenwagen

OsnabrückOsnabrück (ots)

Ein 28-jähriger Mann klaute am frühen Sonntagmorgen am Eversburger Platz Fahrradteile, fuhr auf seiner Flucht wenig später gegen einen Streifenwagen und konnte so festgenommen werden. Die Polizei erhielt gegen 2 Uhr einen Anruf von einem Anwohner der Wersener Straße, der durch lauten Krach aus dem Schlaf geholt wurde, aus dem Fenster schaute und einen Mann an einem Fahrradstand bemerkte. Danach verlor der Zeuge die Person kurz aus den Augen, sah dann aber, wie der Unbekannte auf einem Fahrrad und mit zwei Fahrradlaufrädern in Richtung stadteinwärts wegfuhr. Im Rahmen der Fahndung wurde der Mann dann etwa zehn Minuten später von einer Streifenwagenbesatzung im Bereich der Bahnunterführung an der Piesberger Straße gesehen. Die Person schob ein E-Bike und hielt die beiden Fahrradreifen in der anderen Hand. Als der Mann die Polizei bemerkte, stieg er auf das Fahrrad und flüchtete. Die Beamten liefen zunächst hinter dem Dieb her, konnten ihn zu Fuß aber nicht mehr einholen. Der 28-Jährige fuhr dann in die Klöcknerstraße und wurde dort von der Besatzung eines weiteren Streifenwagens mehrfach vergeblich aufgefordert anzuhalten. Schließlich überholten die Beamten den Dieb und blockierten mit dem quergestellten Streifenwagen bei eingeschaltetem Blaulicht die Straße. Die Flucht endete hier, da der Osnabrücker zwar immer noch nicht anhielt, aber in die Fahrerseite des Streifenwagens fuhr. Wie sich herausstellte, war der Täter erheblich alkoholisiert und stand offenbar auch unter dem Einfluss von Drogen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden ihm Blutproben entnommen. Danach konnte der Mann nach Hause gehen. Am Streifenwagen entstand nur geringer Sachschaden.

