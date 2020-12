Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Schwerer Verkehrsunfall auf der A1

BramscheBramsche (ots)

Ein Schwerverletzter und Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Samstagmorgen auf der A1 bei Bramsche ereignete. Der Fahrer eines Mercedes Sprinters war gegen 04.10 Uhr in Richtung Bremen unterwegs und kam aus noch unbekannter Ursache in der Einfahrt zum Parkplatz Ahrensfeld nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Kleintransporter überfuhr in der Folge die beginnende Schutzplanke, geriet auf den Grünstreifen, durchfuhr einige Büsche und überschlug sich schließlich. Dabei wurde der vermutlich nicht angeschnallte 78-jährige Fahrer aus dem Wagen geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den aus dem Landkreis Stade stammenden Mann ins Krankenhaus.

