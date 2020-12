Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Sachbeschädigungen auf Schulgelände

BelmBelm (ots)

In der Nacht zu Samstag trieben Unbekannte am Heideweg ihr Unwesen und verübten mehrere Sachbeschädigungen. So wurden an dem Gebäude der Johannes-Vincke-Schule die Scheiben von zwei Türen und einem Fenster eingeschlagen. Möglicherweise dieselben Täter zerstörten zudem eine Fensterscheibe an der Turnhalle der Grundschule. Die Belmer Polizei bittet zu den beiden Straftaten um Hinweise aus der Bevölkerung. Telefon: 05406-898630.

