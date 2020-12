Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Exhibitionist in der Dodesheide

OsnabrückOsnabrück (ots)

Zwei 6-jährige Mädchen wurden am Freitagnachmittag unweit der Albert-Schweitzer-Schule in der Dodesheide Opfer eines Exhibitionisten. Die beiden Kinder hielten sich gegen 15.30 Uhr an dem an das Schulgelände angrenzenden Regenrückhaltebecken auf, als sich ihnen plötzlich ein Mann mit entblößtem Geschlechtsteil zeigte. Danach entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Eine Fahndung der Polizei nach der etwa 30 bis 35 Jahre alten Person blieb erfolglos. Der Exhibitionist hatte dunkle Haare, dunkle Augen, einen Dreitagebart und trug einen schwarzen Jogginganzug mit weißen Streifen sowie ein grünes Basecap. Hinweise zum Täter nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3103 oder -2215 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0171-5560343

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell