Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Zahlreiche Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

BelmBelm (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen offenbar durch das Belmer Ortsgebiet gezogen und haben mit schwarzer und weißer Sprühfarbe wahllos zahlreiche Objekte beschmiert. Tatbetroffen waren Autos in den Straßen Zum Rittergut und An der Kroneneiche, der Rembrandtstraße und der Schlossstraße sowie am Wahner Hof. Zudem besprühten möglicherweise dieselben Täter die Fassade eines Wohnhauses in der Theodor-Heuss-Straße und einen Gartenzaun in der Anne-Frank-Straße mit Farbe. Die Belmer Polizei bearbeitet hierzu aktuell zehn Strafanzeigen und bittet unter 05406-898630 um Hinweise auf die Täter.

