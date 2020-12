Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Mehrere Autoaufbrüche am Rosenmühlenbach

BissendorfBissendorf (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es in der Straße Am Rosenmühlenbach zu mehreren Pkw-Aufbrüchen. Die unbekannten Täter öffneten auf noch unbekannte Art und Weise fünf in der Straße abgestellte Autos und durchsuchten diese. Beute machten die Aufbrecher dabei allerdings nicht. Glück für die Eigentümer war, dass die Täter keine Beschädigungen an den Fahrzeugen verursachten. Die Meller Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit den Taten im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 05422/920600.

