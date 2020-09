Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kupferdiebstahl - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots)

Unbekannte haben zwischen Dienstag (22.09.2020) und Mittwoch (23.09.2020) an einer Großbaustelle an der Bernhauser Straße große Mengen Kabel gestohlen. Die Täter trennten zwischen Mitternacht und 16.00 Uhr auf der Baustelle bereits verlegte Kabel in der Länge von zirka 240 Metern ab und stahlen sie. Die erbeuteten Kabel haben ein Gewicht von rund 500 Kilogramm, weshalb davon ausgegangen wird, dass die Diebe sie mit einem größeren Fahrzeug abtransportierten. Mutmaßlich stahlen die Unbekannten die Kabel aufgrund des darin enthaltenen Kupfers. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu melden.

