Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (24.09.2020) einen 57 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, unter anderem in einem Drogeriemarkt an der Königstraße Parfum gestohlen zu haben. Ein 61 Jahre alter Detektiv beobachtete den Tatverdächtigen, wie er gegen 12.00 Uhr das Geschäft betrat, mehrere Parfums aus der Auslage nahm und in eine andere Abteilung ging. Dort entfernte er die Verpackungen und steckte die Parfums in seinen Rucksack und seine Hosentasche. Der Detektiv sprach den Tatverdächtigen, nachdem er ohne zu bezahlen die Kasse passiert hatte, an und übergab ihn den alarmierten Polizeibeamten. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 57-Jährige im Verdacht steht, bereits am Dienstag (22.09.2020) in einer anderen Filiale ebenfalls Parfums gestohlen zu haben. Außerdem fanden die Beamten weiteres mutmaßliches Diebesgut bei ihm. Der wohnsitzlose italienische Tatverdächtige wird im Laufe des Freitags (25.09.2020) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

