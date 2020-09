Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Arbeitsunfall in Tiefgarage

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei Männer haben sich am Donnerstag (24.09.2020) bei einem Arbeitsunfall in einer Tiefgarage an der Krumme Straße schwer verletzt. Die beiden 41- und 63-jährigen Arbeitskollegen führten gegen 10.00 Uhr in der Garage auf einem zirka zweieinhalb Meter hohen Gerüst Arbeiten durch. Aus noch ungeklärter Ursache fiel das Gerüst offenbar um und die Männer stürzten zu Boden. Ein Zeuge bemerkte die beiden aufgrund ihrer Schreie und alarmierte die Rettungskräfte. Mitarbeiter des Rettungsdienstes brachten die zwei Schwerverletzten zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser.

