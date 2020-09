Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 40 Verstöße festgestellt

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei Verkehrskontrollen in der Straße Am Neckartor haben Polizeibeamte am Mittwoch (23.09.2020) ihr Augenmerk insbesondere auf die Einhaltung des Rotlichts sowie die Benutzung von Mobiltelefonen gerichtet. Die Verkehrspolizisten überprüften zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr auf Höhe der Heilmannstraße die Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Cannstatter Straße unterwegs waren. Dabei stellten sie neben 19 Autofahrern, die das Rotlicht der Ampel missachteten, 21 weitere fest, die ihr Handy während der Fahrt benutzten. Die Betroffenen müssen nun mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen.

