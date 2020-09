Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Fahrraddieb ermittelt

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (22.09.2020) bei einem 22 Jahre alten Mann die Wohnung durchsucht, der in den Sommermonaten in einen Kellerraum in Stuttgart-Nord eingebrochen sein und ein Pedelec sowie einen E-Scooter gestohlen haben soll. Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur des 22-Jährigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Beamten seine Wohnung und fanden einen E-Scooter sowie Tatwerkzeug und weitere Beweismittel, die noch ausgewertet werden müssen. Ob der 22-Jährige für weitere Einbrüche in Betracht kommt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen.

