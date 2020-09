Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Opferstock aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Zwei unbekannte junge Männer haben am Mittwoch (23.09.2020) den Opferstock einer Kirche an der Heilbronner Straße aufgebrochen. Ein Zeuge beobachtete die beiden, wie sie gegen 11.40 Uhr den Opferstock aus der Kirche in einen Hinterhof transportierten und mit einer Steinplatte aufschlugen. Sie erbeuteten rund zehn Euro und flüchteten. Beide sollen etwa 15 Jahre alt sein. Einer der Täter trug eine olivfarbene Cargohose, ein grünes Sweatshirt und hatte schwarze Haare. Sein Komplize trug eine schwarz-weiße Sweatshirt-Jacke, eine schwarze Jogginghose und dunkle Schuhe, die einen weißen Rand oberhalb der Sohle haben. Er hatte dunkles Haar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße zu wenden.

