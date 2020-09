Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gartenhaus aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Zwei unbekannte Männer sind am Mittwochabend (23.09.2020) in ein Gartenhaus im Gewann Mittlerer Berg eingebrochen und haben Solarbatterien und einen Wechselrichter im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Die Täter brachen gegen 22.30 Uhr die Tür zum Gartenhaus auf, lösten einen Alarm aus und flüchteten anschließend mit der Beute in unbekannte Richtung. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten ohne Ergebnis nach den Tätern. Einer der Täter soll etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und schlank sein. Er hatte dunkle Haare und einen dunklen langen Vollbart. Er trug einen langen hellen Mantel und dunkle Schuhe mit weißer Sohle. Sein Komplize hatte ebenfalls dunkle Haare und trug eine helle Jacke, eine helle Hose und helle Sportschuhe mit dunkler Sohle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

