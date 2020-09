Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wochenendpressemeldung der Polizeiinspektion Cochem von Freitag, 18.09.2020, bis Sonntag, 20.09.2020

Cochem (ots)

Verkehrsunfall unter Alkohol und Fahren ohne Fahrerlaubnis

In der Nacht von Donnerstag, 17.09.2020, auf Freitag, 18.09.2020, ereignete sich vermutlich auf dem Valwiger Berg ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 31 Jahre alter Verursacher, Fahrer eines roten Opel Kadett Cabrio, wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Cochem am Freitagmorgen zu Hause aufgesucht. Er stand unter Alkoholeinfluss. Auch war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Mann wurde ins Krankenhaus Cochem sistiert, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Hinweise zur möglichen Unfallstelle richten sie bitte an die Polizeiinspektion Cochem.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

1) Am Freitagabend, 18.09.2020, führte ein 15 Jahre alter junger Mann in Bremm ein Kleinkraftrad, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Ihn und den Halter des Kleinkraftrades erwartet ein Strafverfahren wegen Führen bzw. Zulassen oder Anordnen des Führens eines Kraftfahrzeug ohne Fahrerlaubnis.

2) Am Samstagabend, 19.09.2020, 23.10 Uhr, wurde im Rahmen der Streifentätigkeit ein 17 Jahre junger Mann, der sich in Ulmen, im Eifel-Maar-Park, mit seinem PKW nach Anhaltezeichen einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Cochem einer Kontrolle zu entziehen versuchte, nach wenigen Metern gestellt. Auch stand er leicht unter Alkoholeinfluss. Ihn und den Halter erwartet ein Strafverfahren.

Verkehrsunfälle mit Flucht:

1) Verkehrsunfall mit Flucht im Parkhaus Cochem

In der Zeit von Montag, 14.09.2020, 15.00 Uhr, bis Freitag, 18.9.2020, 09.00 Uhr, wurde im Parkhaus Cochem, auf dem Parkdeck 3, etwa Mittig an der Außenseite, ein geparkter schwarzer PKW VW Touran, mit Front zur Außenmauer, von einem links daneben offensichtlich Ein-/Ausparkenden Fahrzeug beschädigt.

2) Verkehrsunfall mit Flucht in Cochem

In der Nacht von Donnerstag, 17.09.2020, auf Freitag, 18.09.2020, wurde in Cochem, auf dem Parkplatz hinter dem Kino (Brückenstraße), ein geparkter grauer Toyota Auris, im Heckbereich, von einem Rückwärts fahrenden Fahrzeug, beschädigt.

3) Verkehrsunfall mit Flucht in Kaisersesch

Am Freitag, 18.09.2020, in der Zeit von 10.10 Uhr und 10.20 Uhr, wurde auf dem Lidl Parkplatz in Kaisersesch, in der Wilhelm-Conrad-Röntgen-Straße, ein dort geparkter weißer VW Polo beschädigt. Der Schaden, dunkel Schlieren an der Beifahrertür, dürften durch ein fremdes Fahrzeug, welches gegen den VW Polo stieß, verursacht worden sein.

4) Verkehrsunfall mit Flucht in Briedern

In der Zeit von Freitag, 18.09.2020, 19.00 Uhr, bis Samstag, 19.09.2020, 08.22 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Römerstraße in Briedern, ein geparkter grauer PKW an der hinteren Fahrerseite, von einem fremden Fahrzeug, vermutlich beim Vorbeifahren mittels einer Kurvenfahrt, beschädigt.

5) Verkehrsunfall mit Flucht in Ellenz-Poltersdorf

In der Zeit von Freitag, 18.09.2020, 19.00 Uhr, bis Samstag, 19.09.2020, 10.30 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Moselweinstraße in Ellenz-Poltersdorf, ein geparkter schwarzer PKW, an der Fahrertür, durch ein fremdes Fahrzeug, beschädigt.

Ohne sich um die angerichteten Schäden zu kümmern, verließen die Verursacher die Unfallstellen. Hinweise zu den Unfallfluchten richten sie bitte an die Polizeiinspektion Cochem.

Verkehrsunfälle mit Personenschäden:

1) Am Freitag, 18.09.2020, gegen 14.03 Uhr, ereignete sich im Kreisverkehr Cochem-Brauheck ein Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden. Der aus Fahrtrichtung Dohr in den Kreisverkehr einfahrende 28 Jahre alte Fahrer eines PKW, übersah einen im Kreisverkehr fahrenden, vorfahrtsberechtigten, 86 Jahre alten Rollerfahrer. Es kam zur Kollision, wodurch der Rollerfahrer zu Boden stürzte und sich dabei leicht verletzte.

2) Am Freitag, 18.09.2020, gegen 14.21 Uhr, befuhr ein 55 Jahre alter Fahrer eines E-Bike die Straße "Oberer Weg" in Cochem und versuchte auf den gegenüberliegenden Fahrradweg aufzufahren. Hierbei überquerte er die B49 und übersah den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigen 86 Jahre alten Fahrer eines Leichtkraftrades. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß, bei welchem der Kradfahrer auf die linke Seite fiel und sich leicht verletzte.

3) Am Freitag, 18.09.2020, gegen 16.27 Uhr, befuhr ein 19 Jahre alter Motorradfahrer die L110 von Möntenich kommend in Fahrtrichtung Pillig. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert dort mit der Schutzplanke. Das Krad prallte an der Schutzplanke ab, während der Fahrer über die Schutzplanke geschleudert wurde und dabei schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt wurde.

4) Am Samstag, 19.09.2020, 14.36 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Düngenheim zu einer Kollision zwischen zwei PKW durch eine Vorfahrtsmissachtung. Eine 28 alte Frau befuhr die Töpferstraße in Fahrtrichtung Monrealer Straße. Beim Überqueren der Hauptstraße kam es dann mit der von links fahrenden 46 Jahre alten Vorfahrtsberechtigten, die die Hauptstraße aus Fahrtrichtung Kaisersesch in Fahrtrichtung Kehrig befuhr, zur Kollision. Die Vorfahrtsberechtigte wurde dabei leicht verletzt

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in Düngenheim

Am Samstag, 19.09.2020, gegen 01.24 Uhr, wurde in Düngenheim, In der Wettau, versucht, über die Terrassentür in eine Wohnung in ein Mehrfamilienhaus einzusteigen. Ein Grill auf der Terrasse sei umgefallen. Taschenlampenlicht seien erkannt worden. Als der Anrufer Innenlicht einschaltete, verließen die Täter die Terrasse. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiinspektion Cochem.

Sachbeschädigung an Eingangstür einer Fahrschule in Cochem

In der Nacht von Freitag, 18.09.2020, auf Samstag, 19.09.2020, wurde in Cochem, Bahnhofsvorplatz, durch unbekannten Täter die Glaseinfassung der Eingangstür einer Fahrschule beschädigt. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiinspektion Cochem.

Taschendiebstähle in Cochem

1) Am Samstag, 19.09.2020, in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 13.05 Uhr, wurde einer 46 Jahre alten Touristin in Cochem ihre Geldbörse mit Bargeld entwendet. Sie ging aus Richtung der alten Moselbrücke, um zur Fußgängerzone zu gelangen. Dabei trug sie eine Tasche auf dem Rücken, welche mittels Reißverschluss geöffnet werden konnte. Ein unbekannter Täter öffnete den Verschluss der Tasche und entwendet eine Geldbörse mit Bargeld. Die Geschädigte schloss aus, die Geldbörse verloren zu haben und bemerkt zeitnah den geöffneten Reißverschluss.

2) Am Samstag, 19.09.2020, in der Zeit zwischen 13.50 Uhr und 14.00 Uhr, wurde einem 73 Jahre alten Tourist in Cochem, am Markt, seine Geldbörse mit Bargeld, Ausweis, Karten, aus dem verschlossenen Rucksack, den er auf dem Rücken trug, entwendet. Der Diebstahl wurde erst bemerkt, als er in einem Laden bezahlen wollte.

Hinweis zu den Taschendiebstählen richten sie bitte an die Polizeiinspektion Cochem.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671-984-0

E-Mail: picochem@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell