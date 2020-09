Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwochmittag (23.09.2020) in der Haldenrainstraße einen 16 Jahre alten Fußgänger leicht verletzt und ist weitergefahren, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Unbekannte fuhr gegen 12.00 Uhr mit seinem weinroten Kombi in der Haldenrainstraße aus Richtung Rotweg kommend in den Kreisverkehr. Als er an der ersten Ausfahrt nach rechts die Haldenrainstraße entlangfuhr, stieß er mit dem 16-Jährigen zusammen, der auf dem Fußgängerüberweg die Straße überquerte. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den Verletzten. Laut Zeugen soll der Fahrer des weinroten Kombis mit Stuttgarter Zulassung etwas 60 Jahre alt sein und graue Haare haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell