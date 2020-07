Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, den 21.7.2020

Offenbach (ots)

Festnahmen und umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen - Neu-Isenburg / Kreis Offenbach / Frankfurt

(fg) Am Dienstagmorgen nahmen Polizeibeamte einen 57 Jahre alten Mann aus Neu-Isenburg sowie weitere Verdächtige vorläufig fest. Dem Hauptbeschuldigten wird zur Last gelegt, als Vermittler von unzutreffenden Arbeitsverträgen und weiteren Dokumenten zu fungieren, um hierdurch Ausländern die Möglichkeit einer Visa-Erlangung zu verschaffen. Darüber hinaus soll er sich unter anderem auch in mehreren Fällen unbefugt als Rechtsanwalt ausgegeben haben. Im Zuge der Ermittlungen, die seit Juni 2019 durch das Kommissariat 35 in Offenbach in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt geführt werden, finden seit den frühen Morgenstunden umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen in mehr als 50 Objekten im Kreis Offenbach und Frankfurt statt. Hierbei stellten eingesetzte Beamte umfangreiches Beweismaterial sicher. Der 57 Jahre alte Verdächtige kam umgehend in Polizeigewahrsam und soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt im Laufe des Dienstags einem Haftrichter vorgeführt werden. Aufgrund der noch andauernden Ermittlungen werden derzeit keine weiteren Informationen mitgeteilt.

Offenbach, 21.07.2020, Pressestelle, Felix Geis

