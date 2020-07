Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen für Samstag, 18.07.2020 --NACHTRAG--

Rücknahme Öffentlichkeitfahndung

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Vermisster aus Mühlheim tot aufgefunden - Mühlheim/Maintal

Der seit Dienstagnachmittag zuletzt gesehene Christian Waller aus Mühlheim (wir berichteten über diesen Vermisstenfall am 15.07.2020) wurde am frühen gestrigen Freitag im Bereich der Nato-Rampe in Maintal-Dörnigheim im Main tot aufgefunden. Eine Ruderin hatte dort gegen 17:20 Uhr eine leblose Person in einem Gebüsch in Ufernähe gesichtet. Die Bergung erfolgte durch die Wasserschutzpolizei. Ersten Ermittlungen zufolge kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden, sodass es nicht auszuschließen ist, dass es sich bei dem Tod des Herrn Waller um einen Unglücksfall handelt.

Offenbach am Main, 18.07.2020, RENKER PvD

