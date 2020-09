Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (23.09.2020) einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der in der Jella-Lepman-Straße Drogen verkauft haben soll. Der 23-Jährige soll gegen 16.30 Uhr einige Gramm Marihuana an einen 30 Jahre alten Mann übergeben und dafür Bargeld erhalten haben. Die Beamten kontrollierten die beiden Männer im Anschluss. Der 30-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der 23 Jahre alte guineische Staatsbürger wird im Laufe des Donnerstags (24.09.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

