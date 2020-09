POL-HL: OH-Eutin / Sicherheitsberater für Senioren, Wilfried Lühr, geht in den Ruhestand

Polizeidirektion Lübeck

Sicherheitsberater für Senioren, Wilfried Lühr, geht in den Ruhestand

Lübeck

Das Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Lübeck wird durch die sogenannten Sicherheitsberater für Senioren (SfS) unterstützt. Dieses sind ehrenamtliche Helfer, die für das Vermitteln gezielter Verhaltensempfehlungen von der Polizei geschult wurden, um Seniorinnen und Senioren vor Kriminalität zu schützen, ihre Lebensqualität durch Verbesserung des Sicherheitsgefühls zu erhöhen und Risiken im öffentlichen Verkehrsraum zu minimieren. So sind Sie zum Beispiel auf Messen zum Thema Einbruchschutz anzutreffen oder halten Vorträge zum Phänomen "Falsche Polizeibeamte".

Seit Gründung der Sicherheitsberater für Senioren vor sechs Jahren gehörte Wilfried Lühr zu den ehrenamtlichen Beratern. Neben seiner Tätigkeit als Vorsitzender des Kreisseniorenbeirates Ostholstein wurde auch hier viel Freizeit ehrenamtlich investiert, um unseren Senioren beratend zur Seite zu stehen. Nun ist das Alter von 80 erreicht, teilte Wilfried Lühr kürzlich mit. Er werde ein wenig kürzertreten und keine Veranstaltungen der SfS mehr begleiten. Über die Tätigkeit im Seniorenbeirat wird Herr Lühr aber weiterhin interessierte Vereine und Verbände an die Kolleginnen und Kollegen vermitteln.

Derzeit sind für den Bereich der Polizeidirektion Lübeck zehn Sicherheitsberaterinnen/-berater tätig, neun in Ostholstein und einer in Lübeck. "Nachwuchs" wird ständig gesucht. Für weitere Informationen wenden sich Interessenten gerne an die Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck unter 0451-131-0.

