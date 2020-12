Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Pkw-Aufbruch auf K+K Parkplatz

FürstenauFürstenau (ots)

Unbekannte haben am Freitagabend auf dem Parkplatz des K+K Marktes in der Straße An den Schanzen einen braunen VW Passat CC aufgebrochen. Die Täter zerstörten zwischen 18 Uhr und 20 Uhr zunächst die Scheibe der Beifahrertür und schnappten sich dann eine auf dem Sitz abgelegte Handtasche. Hinweise zum dem Pkw-Aufbruch nimmt die Fürstenauer Polizei unter 05901-961480 entgegen.

