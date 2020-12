Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht in der Kornstraße

OsnabrückOsnabrück (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagabend und Samstagmittag kam es in der Kornstraße zu einer Unfallflucht. Ein dort am Fahrbahnrand abgestellter schwarzer Mitsubishi Space Star wurde von einem unbekannten Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Verursacher machte sich nach dem Vorfall aus dem Staub und kümmerte sich nicht um die Regulierung des auf etwa 4.000 Euro geschätzten Schadens. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei unter 0541/327-2215.

