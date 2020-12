Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Zeugen nach Sachbeschädigungen und Fahrraddiebstahl gesucht

WallenhorstWallenhorst (ots)

Unbekannte Täter trieben am frühen Sonntagmorgen, zwischen 0 und 01.30 Uhr, in Wallenhorst ihr Unwesen. In der Straße "Am Bürgerpark" begaben sie sich in den Garten eines Einfamilienhauses, stahlen aus einer Gartenlaube ein schwarz-weißes Pedelec und eine Lichterkette und beschädigten eine Skulptur. In unmittelbarer Nähe machten sich der oder die Täter, bei denen es sich vermutlich um Jugendliche handeln dürfte, gewaltsam an der Scheibe eines Pkw zu schaffen, randalierten auf einer Wiese und zerstörten dabei die dortige Weihnachtsdekoration. Am Wachholderweg nahmen sie Verkehrsschilder an sich und demolierten damit mehrere Pkw. Die Polizei in Wallenhorst bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05407/857000 zu melden.

