Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Sporthalle in Neuenkirchen von Einbrechern heimgesucht

MelleMelle (ots)

Ungebetenen Besuch erhielt am vergangenen Wochenende eine Sporthalle am Ottenheider Weg. Einbrecher verschafften sich zwischen Freitagabend (22.30 Uhr) und Sonntagabend (21.15 Uhr) gewaltsam Zutritt zum dem Gebäude und brachen im Inneren eine weitere Tür auf. Der oder die Täter nutzten die Sportgeräte und flüchteten schließlich in unbekannte Richtung. Unklar ist bislang, ob die Einbrecher etwas mitnahmen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle, Telefon 05422/920600.

