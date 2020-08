Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ohne Visum von Paris bis Warschau

Bautzen (ots)

Ein 35-jähriger Mann aus dem Togo war am 12. August 2020 mit einem Fernreisebus auf dem Weg von Paris nach Warschau. Bundespolizisten stoppten um 08:00 Uhr den Bus an der Autobahn 4 bei Bautzen. Der Mann wies sich mit seinem Reisepass aus, hatte aber nur ein im Januar abgelaufenes Visum dabei. Zuvor hatte er sich seit November 2019 in Polen und Frankreich aufgehalten. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise und unerlaubtem Aufenthalt ein. Er wurde inzwischen an die Ausländerbehörde übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell