POL-OH: Brand des Zentrallagers der Raiffeisen - Folgemeldung

Bei dem Brandobjekt handelt es sich um eine 150m x 50m große Lagerhalle für Baumaterialien die mittlerweile -teilweise- eingestürzt ist. In unmittelbarer Nähe zum Brandort befinden sich Flüssigtanks in denen 120.000 Litern Heizöl gelagert werden. Derzeit werden diese Tanks von der Feuerwehr gekühlt und mittels Wärmebildkamera überwacht. Explosionsgefahr besteht nicht! Der Bahnverkehr, die Gleise verlaufen hinter der brennenden Lagerhalle, wurde um 19:24 Uhr eingestellt bzw. umgeleitet. Die Feuerwehren der Stadt Hünfeld und den umliegenden Orten wird von zwei Wasserwerfern der Bundespolizei unterstützt. Die Löscharbeiten dauern noch an, umliegende Gebäude wurden nicht evakuiert, Personen nach derzeitigem Stand nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 3.000.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den Brandentstehungsort und die -ursache liegen noch nicht vor.

