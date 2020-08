Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Vogelsbergkreis (ots)

Von Fahrbahn abgekommen - Alkohol im Spiel?

Wartenberg - Am Sonntag (02.08.) gegen 09:00 Uhr, befuhr eine 28-jährige Pkw-Fahrerin den Wiesenweg in Richtung Bundesstraße. Plötzlich verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kam in dem dortigen Straßengraben zum Stillstand. Bei dem Unfall blieb die 28-Jährige unverletzt. Da bei der Fahrerin Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Sachschaden entstand nicht.

Gegen Hausecke gefahren und geflüchtet - Wer kann Hinweise geben?

Schlitz - Am Sonntag (02.08.), gegen 23:30 Uhr, befuhr ein Pkw die Seebergstraße von Schlitz kommend in Richtung Fulda. Im Bereich einer Linkskurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Hausecke des Anwesen Nr. 7 und beschädigte diese. Ein Zeuge hörte einen lauten Knall und sah ein Fahrzeug mit eingeschaltetem Warnblinklicht an der Unfallstelle stehen, welcher sich dann aber langsam von der Unfallstelle entfernte. Das Unfallfahrzeug müsste im hinteren rechten Fahrzeugbereich erheblich beschädigt. An der Hausecke entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

Gefertigt: Polizeistation Lauterbach

