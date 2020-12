POL-DEL: Verkehrsunfall in Nordenham

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Am Mittwoch, den 23.12.2020, um 17.15 Uhr, kam es auf dem Mittelweg in Nordenham zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Fahrer eines Transporters befuhr den Mittelweg in Fahrtrichtung Großensieler Straße. Bei starkem Regen sah er einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw zu spät. Er versuchte diesem noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Mittelweg war während der Unfallaufnahme für ca. 45 Minuten voll gesperrt. Der Fahrzeugführer wurde dabei leicht verletzt und daher in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und abgeschleppt. Der Sachschaden wurde auf ca. 11.000 Euro geschätzt.

