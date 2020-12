Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: In Schlangenlinien auf der Autobahn 1 zwischen Wildeshausen-West und Groß Ippener unterwegs

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 24. Dezember 2020, wurde der Autobahnpolizei Ahlhorn gegen 14:00 Uhr ein Pkw auf der Autobahn 1 gemeldet, der in auffälliger Fahrweise in Richtung Hamburg unterwegs war.

Ein Zeuge meldete, dass der Pkw zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-West und Groß Ippener in deutlichen Schlangenlinien gefahren wurde, so dass der Pkw mehrfach drohte, von der Fahrbahn abzukommen.

Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn gelang es, den Pkw kurz vor der Wohnanschrift des Fahrers zu stoppen. Hierbei handelte es sich um einen 54-jährigen Mann aus Delmenhorst.

Bei der Kontrolle machte er einen stark alkoholisierten Eindruck auf die Beamten. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,88 Promille.

Dem Mann musste eine Blutprobe entnommen werden. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg beantragte die Beschlagnahme seines Führerscheins, die durch einen Richter des zuständigen richterlichen Bereitschaftsdienstes angeordnet wurde.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und abschließend die Weiterfahrt untersagt.

