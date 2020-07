Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Versuchter Überfall auf Hotel- Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die beiden Tatverdächtigen flohen vom Tatort, ohne Beute gemacht zu haben. Am frühen Sonntagmorgen (26.07.2020 gegen 03:00 Uhr) betraten zwei Männer das Foyer eines Hotels auf der Römerstraße. Als der dortige Portier auf die beiden aufmerksam wurde, hielten diese ihm einen waffenähnlichen Gegenstand entgegen und forderten ihn auf, die Kasse auszuhändigen. Als der Bedrohte nicht umgehend auf die Forderung einging, verliessen die beiden Tatverdächtigen unvermittelt das Hotel und gingen über den Parkplatz in Richtung Römerstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis. Bei den beiden Tätern handelte es sich um Männer, beide circa 180 cm groß, von schmaler Statur, beide mit dunklen Oberteilen bekleidet. Sie trugen während der Tat beide einen Mund- Nasen- Schutz und Kapuzen. Zeugen, die Angaben zur Tat, den Personen oder sonst verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat zu tun haben könnten, werden gebeten sich unter der 02233-520 an das Kriminalkommissariat 13 der Kreispolizeibehörde Rhein- Erft- Kreis zu wenden. (pw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell