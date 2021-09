Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Radfahrer bei Unfall auf Bundesstraße schwer verletzt (27.09.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Schwere Verletzungen davongetragen hat ein Radfahrer bei einem Unfall auf der Bundesstraße 27 zwischen Bad Dürrheim und Schwenningen. Ein 30-Jähriger fuhr gegen 22 Uhr mit einem Mountainbike in Richtung Schwenningen. Ein 39-jähriger Ford Focus-Fahrer wollte den Radler vorschriftsmäßig überholen, als dieser plötzlich nach links abbog. Der Autofahrer wich noch nach rechts aus, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht mehr vermeiden. Der Mountainbiker blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen, der Ford kam im Straßengraben zum Stehen. Mehrere Ersthelfer kümmerten sich um den Verletzten, den ein Krankenwagen anschliessend in eine Klinik brachte. Der Schaden an Fahrrad und Auto beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 5.000 Euro.

