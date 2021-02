Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht mutmaßlichen Taschendieb mit Fahndungsfoto

Dortmund (ots)

Bargeld konnte ein unbekannter Täter am 3. Dezember 2020 mit einer gestohlenen EC-Karte an einem Geldautomaten am Freistuhl in der Dortmunder Innenstadt abheben. Ein weiterer Versuch, mit der Karte Bargeld abzuheben, scheiterte.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei führten nicht auf die Spur des Mannes. Deshalb ordnete das Amtsgericht jetzt die Veröffentlichung eines Fahndungsfotos an.

Die Polizei fragt: Wer erkennt den auf dem Foto abgebildeten Mann? Wo hält sich der Mann auf? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter Tel. 0231/132 7441.

