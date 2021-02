Polizei Dortmund

POL-DO: Frau in Lünen beraubt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0197

Am Mittwochnachmittag (24. Februar) ist eine Frau an der Erzbergerstraße in Nordlünen beraubt worden. Ein Tatverdächtiger entriss der 69-Jährigen ihre Stofftasche und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Den ersten Angaben zufolge betrat die Zeugin gegen 13.45 Uhr den Hausflur ihres Wohnhauses an der Erzbergerstraße. Dort beabsichtigte sie mit dem Fahrstuhl in die oberen Stockwerke zu fahren. Noch bevor sich die Türen schlossen, kam ein Mann auf die 69-Jährige aus Lünen zu, der signalisierte ebenfalls den Aufzug nutzen zu wollen. Aufgrund ihres Rollators und dem geringen Platzangebot bat sie den ihr Unbekannten zu warten.

Als die Lünerin auf dem Lift ausstieg, stand der Mann plötzlich vor ihr. Er griff der 69-Jährigen in den Nacken und entriss ihr eine Stofftasche mit Geldbörse. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Die nach eigenen Angaben unverletzte Frau beschreibt den Täter als etwa 40 bis 45 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß und von normaler Statur. Er hatte kurze braune Haare, einen 3-Tage- sowie Schnurrbart und war bekleidet mit einer dunklen Strickjacke. In der Hand hielt er eine Bierflasche.

Die Polizei fragt nun: Ist Ihnen eine der Beschreibung entsprechende Person bekannt und/oder haben Sie eine verdächtige Person im Bereich der Erzbergerstraße gesehen? Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441 zu melden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell