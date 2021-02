Polizei Dortmund

POL-DO: Jugendlicher bei Unfallflucht in Dortmund-Mitte leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Bei einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag (23.2.) auf der nördlichen Richtungsfahrbahn der Rheinischen Straße ist ein 14-Jähriger leicht verletzt worden. Offenbar hatte ein Auto beim Ausparken den jungen Radfahrer erfasst.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Dortmunder gegen 14.45 Uhr mit seinem Fahrrad im Bereich des dortigen Schutzstreifens in Richtung Westen unterwegs. In Höhe der Hausnummer 79 parkte gleichzeitig ein Auto rückwärts aus einer der Parkboxen aus. Aus bislang ungeklärter Ursache erfasste der Wagen das Fahrrad, sodass der 14-Jährige stürzte und leicht verletzt wurde. Das Auto stoppte kurz, die/der unbekannte Fahrerin/Fahrer fuhr dann jedoch in Richtung Westen davon - ohne sich um dem Verletzten zu kümmern.

Aktuell ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen größeren schwarzen Pkw handeln soll.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache in Dortmund-Mitte unter 0231-132-1121.

