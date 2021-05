POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - unerlaubte Entsorgung von Altreifen

Am Morgen des 18.05.2021 wurden nahe des Christkindchenweg im Freizeitgebiet in Cloppenburg einige, illegal entsorgte Kfz-Alträder festgestellt. Der konkrete Auffindeort befindet sich in Richtung Bundesstraße B72, ca. 50 m rechts hinter dem dortigen Tennisplatz in einer namenlosen Straße. Bei den entsorgten Reifen handelt es sich um insgesamt zehn Altreifen des Herstellers "Alfa Romeo".

Emstek - Feuerwehreinsatz

Am 18. Mai 2021 wäre es gegen 09.30 Uhr in der Katharinenstraße beinahe zu einem Küchenbrand gekommen. Die 63-jährige Mieterin hatte augenscheinlich einen Kochtopf mit Kartoffeln auf dem eingeschalteten Herd vergessen, als sie das Haus verließ. Im weiteren zeitlichen Verlauf löste der Rauchmelder aus. Dieses hörten die Nachbarn, welche die Feuerwehr alarmierten. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Einsatzkräfte war die Wohnung bereits verraucht, aber glücklicherweise kein Brand entstanden.

