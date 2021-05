Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Diebstahl einer Geldbörse

In der Zeit zwischen Samstag, dem 15. Mai 2021, 22.00 Uhr, und Sonntag, dem 16.05.2021, 08.00 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter den auf einem Resthof in der Molkenstraße abgestellten PKW eines 55-jährigen Geschädigten aus Bakum und entwenden ein braunes Lederportemonnaie, in welchem sich zum Tatzeitpunkt Bargeld, EC- und Kreditkarte pp. befanden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bakum unter der Telefonnummer (0 44 46) 95 97 10 entgegen.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, den 17. Mai 2021, kam es zwischen 13.00 und 14.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Falkenrotter Straße zum Diebstahl einer Geldbörse. Diese war zum Tatzeitpunkt im Einkaufswagen der 71-jährigen Geschädigten aus Vechta abgelegt. In der Geldbörse befand sich zum Tatzeitpunkt Bargeld, Bundespersonalausweis, Giro- und, Kreditkarte sowie Führerschein der Geschädigten. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (0 44 41) 94 30 entgegen.

Dinklage - Diebstahl von Werkzeug

Im Zeitraum zwischen Freitag, den 07. Mai 2021, 12.30 Uhr, und Mittwoch, den 12. Mai 2021, 12.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Baucontainer von einer Großbaustelle in Schwege 1 HILTI-Bohrschrauber, rot, 1 HILTI-Akku-Paket, schwarz und 1 HILTI-Akku-Ladegerät, rot/schwarz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Dinklage unter der Telefonnummer (0 44 43) 97 74 90 entgegen.

Vechta OT Calveslage - Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, dem 16. April 2021, 10.00 Uhr, und Montag, dem 17. Mai 2021, 19.30 Uhr, kam es in der Bakumer Straße zu einem Einbruch in ein dortiges Einfamilienhaus. Die tatbetroffene Familie befindet sich derzeit im Urlaub. Durch eine Nachbarin wurde eine eingeschlagene bodentiefe Fensterscheibe im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses festgestellt. Auch die verschlossene Wohnungseingangstür wurde durch die bislang unbekannten Täter beschädigt. Im Inneren des Hauses wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Ob Diebesgut erlangt wurde, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschließend festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (0 44 41) 94 30 entgegen.

Vechta - Diebstahl von Fahrzeugteilen eines VW Transporters

In der Zeit zwischen Mittwoch, 12. Mai 2021, 13.30 Uhr, und Montag, 17. Mai 2021, 07.00 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter den Motorraum eines in der Guidostraße im Bereich des dortigen Wendehammers abgestellten orangen Transporters VW T5 mit Planenverdeck und entwenden aus diesem diverse Fahrzeugteile, sodass der Transporter nicht mehr fahrbereit ist. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (0 44 41) 94 30 entgegen.

Damme - Sachbeschädigung an Imbissbude

In der Zeit zwischen Samstag, dem 15. Mai 2021, 15.30 Uhr, und Montag, den 17. Mai 2021, 10.00 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter mit einem Pflasterstein die Scheibe einer Imbissbude an der Wiesenstraße ein. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 75 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Damme unter der Telefonnummer (0 54 91) 99 93 60 entgegen.

Dinklage OT Bahle - Vergiften eines Hundes

Im Zeitfenster zwischen Donnerstag, dem 13. Mai 2021 und Freitag, dem 14. Mai 2021, 06.45 Uhr wurde der junge Hund (Magyar Viszla) eines 70-jährigen Dinklagers durch bislang unbekannte Täter vergiftet. Bereits am 21. April 2021 war versucht worden, das Tier mittels Gift zu töten. Dieser Versuch konnte durch den Tierarzt mittels rechtzeitiger Gabe eines entsprechenden Medikamentes abgewendet werden. Nach dem zweiten Versuch konnte dem Hund leider nicht mehr geholfen werden. Er musste eingeschläfert werden. Da sich der Hund ausschließlich immer nur auf dem Grundstück seines Besitzers aufgehalten hatte, muss davon ausgegangen werden, dass er vorsätzlich vergiftet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Dinklage unter der Telefonnummer (0 44 43) 97 74 90 entgegen

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 17. Mai 2021, 18.30 Uhr, wurde ein 16-jähriger aus Lohne einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, als er mit seinem Kleinkraftrad die Dinklager Straße in Lohne befuhr. Im Zuge dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Damme - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, den 17. Mai 2021, zwischen 11.50 und 12.35 Uhr, wurde ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus Diepholz in der Dammer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge dieser Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein entsprechender Urin-Drogenvortest verlief positiv. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen den 25-jährigen eingeleitet.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, den 17. Mai 2021, um 23.35 Uhr, wurde ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus Lohne in der Lindenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge dieser Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogenvortest wurde abgelehnt, sodass dem 23-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Am Montag, den 17. Mai 2021, kam es um 16.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 16-jährigen Fahrradfahrerin aus Vechta und einem bislang unbekannten PKW. Die 16-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad den Gehweg in Richtung Lüsche. Aufgrund einer dortigen Baustelle entschloss sie sich, vom Fahrradweg auf die Fahrbahn zu wechseln. Hierbei missachtete sie einen nachfolgenden PKW, welcher von einer etwa 40-jährigen Fahrzeugführerin gefahren wurde. Es kam zum Zusammenstoß. Da am PKW kein Sachschaden entstanden war und auch die 16-Jährige zunächst unverletzt schien, wurde von Seiten beider Beteiligter zunächst auf einen Personalienaustausch verzichtet. Im Nachhinein klagte die 16-Jährige über Schmerzen, sodass die Fahrerin des entsprechenden PKW bzw. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, auf diesem Wege gebeten werden, sich mit dem Polizeikommissariat Vechta in Verbindung zu setzen. Die Telefonnummer lautet: (0 44 41) 94 30.

Vechta OT Langförden - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitfenster zwischen Donnerstag, dem 13. Mai 2021, 15.00 Uhr, und Montag, dem 17. Mai 2021, 17.00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein PKW Audi TT Coupe war zur Vorfallszeit ordnungsgemäß auf diesem Parkplatz abgestellt. Das entstandene Schadensbild deutet auf eine Anhängerkupplung hin. Hinweise auf den Unfallverursacher sind nicht vorhanden. Sachdienliche Hinweis nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (0 44 41) 94 30 entgegen.

