Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Unfallflucht mit 2.500 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro entstand am Donnerstag zwischen 07.45 Uhr und 17.30 Uhr bei einem Unfall in der Rosine-Starz-Straße in Renningen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker prallte aus noch unbekannter Ursache gegen das Heck eines am Fahrbahnrand abgestellten Ford. Ohne sich im Anschluss um den Schaden zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Das Schadensbild deutet auf ein größeres, breites Fahrzeug, eventuell ein LKW, hin. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

