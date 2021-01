Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Warmbronn: Opel-Lenker liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Ludwigsburg (ots)

Ein 36 Jahre alter Opel-Lenker lieferte sich am Mittwochabend im Bereich Leonberg eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Die Beamten wollten den PKW-Lenker gegen 20.50 Uhr auf der Bundesstraße 295 kurz vor der Abfahrt auf die Kreisstraße 1009 in Richtung Warmbronn kontrollieren. Sie setzten sich vor den Opel und signalisierten dem Fahrer mittels Leuchtzeichen, dass er folgen solle. Als die Beamten in eine Haltebucht einbogen, beschleunigte der Opel-Fahrer und setze seine Fahrt auf der K 1009 fort. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Am Ortsbeginn von Wamrbronn bog der 36-Jährige mit quietschenden Reifen in den Lauerhaldenweg ab. Mit überhöhter Geschwindigkeit flüchtete er durch Warmbronn, wobei er fast mit einem geparkten Fahrzeug sowie einer Verkehrsinsel kollidiert wäre. Als er von der Porschestaße in die Gartenstraße abbog, kam er schließlich von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab, was seine rasante Fahrt jäh ausbremste. Die Beamten konnten nun aufholen und setzten sich neben den Opel, der zwischenzeitlich zum Stillstand gekommen war. Hierbei kam es zu einem seitlich Zusammenstoß zwischen dem Dienstwagen und dem PKW des 36-Jährigen, bei dem ein geringer Sachschaden entstand. Der Fahrer wurde anschließend von den Polizisten aus dem Opel herausgeholt und zu Boden gebracht. Während dieser Maßnahmen stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Der vorläufig festgenommene 36-Jährige führte freiwillig einen Atemalkoholtest sowie einen Drogenvortest durch. Beide verliefen positiv, so dass sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen musste. Im Opel fanden die Polizisten eine Kleinstmenge Marihuana auf. Aufgrund eines Fahrerlaubnisentzugs ist der 36-Jährige derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Darüber hinaus dürfte der Mann auch gegen die Ausgangsbeschränkung im Zusammenhang mit der Corona-Verordnung verstoßen haben. Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg befand sich mit einem Fahrzeug und elf Einsatzkräften vor Ort. Sie leuchteten die Örtlichkeit aus.

