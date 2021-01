Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: 17.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 17.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Donnerstag gegen 10:00 Uhr im Kreuzungsbereich der Schnallenäckerstraße und des Sanddornwegs in Renningen. Eine 77-jährige VW-Lenkerin fuhr aus dem Sanddornweg in die Schnallenäckerstraße ein und übersah hierbei vermutlich eine 41-jährige Kia-Lenkerin, so dass beide Fahrzeuge in der Folge miteinander kollidierten. Die beiden Pkw waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

