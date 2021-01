Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mundelsheim: Eisplatte kracht auf Pkw - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 12.30 Uhr war ein noch unbekannter Lkw-Fahrer auf der Landesstraße 1115 von Ottmarsheim kommend in Richtung der Autobahnanschlussstelle Mundelsheim unterwegs. Nach dem Ortsausgang Ottmarsheim, etwa 500 Meter nach einem Kreisverkehr, löste sich auf dem Lkw-Dach eine Eisplatte und krachte auf die Fahrzeugfront eines entgegenkommenden Opel Adam, an desen Steuer eine 38-jährige Frau saß. Hierdurch wurde an dem Opel die Motorhaube und die Windschutzscheibe beschädigt. Ohne sich anschließend um den entstandenen Sachschaden von etwa 3.000 Euro zu kümmern, setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt in Richtung BAB 81/Großbottwar fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, in Verbindung zu setzen.

