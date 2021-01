Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Nord: Unbekannter zerkratzt Pkw

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Täter zwischen Dienstag 08.15 Uhr und Mittwoch 14.30 Uhr an einem Skoda, der in der Sommerhofenstraße in Sindelfingen-Nord auf dem Parkplatz vor einem Wohnhaus abgestellt war. Der Unbekannte zerkratzte beide Fahrzeugseiten und suchte anschließend das Weite. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

