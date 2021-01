Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden - Öschelbronn: Bierdosenwurf mit Folgen

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein 57-Jähriger am Mittwoch gegen 21:30 Uhr in der Jettinger Straße in Gäufelden-Öschelbronn eine leere Bierdose aus seinem Opel warf, entzündete sich zunächst ein Streit und in der Folge kam es zu einem polizeilichen Einsatz. Ein 47-Jähriger war zusammen mit seiner 35-jährigen Ehefrau und dem gemeinsamen Hund spazieren, als der 57-Jährige mit seinem Wagen am Fahrbahnrand anhielt und die Dose aus dem Fenster auf die Straße entsorgte. Der 47-Jährige warf daraufhin die Dose zurück ins Auto und sprach den Fahrer auf sein Verhalten an. Dieser reagierte aggressiv, beleidigte die Frau und fuhr anschließend in Richtung Stuttgarter Straße davon. Der 47-Jährige wendete sich daraufhin an die Polizei, schilderte den Vorfall und äußerte den Verdacht, dass der 57-Jährige aufgrund seines Verhaltens und Erscheinungsbildes alkoholisiert sein könnte. Polizeibeamte trafen den Mann an seiner Wohnanschrift vor der Haustür stehend an. Beim Anblick des Streifenwagens flüchtete der Mann ins Haus. Als die Beamten ihm ins Treppenhaus folgten, begab er sich weiter ins seine Wohnung, weigerte sich die Tür zu öffnen und kündigte Widerstand an, sollte die Polizei die Wohnung betreten. Nachdem ein längeres Gespräch durch die geschlossene Tür bei dem Mann zu keiner Einsicht führte, öffneten die Beamten auf Weisung der Staatsanwaltschaft die Wohnungstür gewaltsam. Als die Polizisten die Wohnung betraten, sprang der Mann sie an. Die Beamten brachten ihn zu Boden und nahmen ihn vorläufig fest. Noch am Boden wehrte er sich weiter gegen seine Festnahme. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer Alkoholisierung nicht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er vor Ort entlassen und begab sich mit einem Taxi nach Hause. Kurz darauf erschien der 36-jährige Taxifahrer wieder beim Polizeirevier und zeigte an, dass der 57-Jährige die Taxifahrt nicht bezahlt hatte. Neben einer Anzeige wegen Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte muss er nun auch noch mit einer Anzeige wegen Erschleichen von Leistungen rechnen.

