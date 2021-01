Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Räuberischer Diebstahl in Lebensmittelmarkt in Ludwigsburg - 28-Jähriger in Haft

Ludwigsburg (ots)

Ein 28-Jähriger sorgte am Dienstagabend für Aufregung in einem Lebensmittelgeschäft im Bahnhofsgebäude in Ludwigsburg. Nach bisherigem Erkenntnisstand steckte sich der stark alkoholisierte Mann gegen 18:25 Uhr zunächst Kaugummis und kleine Schnapsflaschen in seine Tasche und verließ den Einkaufsmarkt ohne zu bezahlen. Als ihn ein Sicherheitsmitarbeiter ansprach, flüchtete er über die Rolltreppe nach oben. Hierbei stolperte er und verlor das Gleichgewicht. Der ihm folgende Sicherheitsmitarbeiter konnte den Sturz nach hinten zwar abfangen, jedoch nicht verhindern, dass der Flüchtende sich verletzte und kurz ohnmächtig wurde. Als er den 28-Jährigen von der Rolltreppe gezogen hatte, kam dieser wieder zu sich und versuchte seinen Helfer unvermittelt mit einem Faustschlag ins Gesicht zu treffen. Nunmehr rannte er wieder über die Rolltreppe nach oben und versuchte erneut, den ihm folgenden Sicherheitsmitarbeiter ins Gesicht zu schlagen. Erst mit Hilfe eines weiteren Mitarbeiters der Sicherheitsfirma war es möglich, den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei am Boden zu fixieren. Der bereits einschlägig in Erscheinung getretene Eritreer wurde vorläufig festgenommen. Am Mittwoch wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter beim Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt, der den gegen ihn beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte und ihn in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

