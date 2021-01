Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim-Pattonville: 22-Jähriger widersetzt sich Kontrolle

Ludwigsburg (ots)

Im Zuge der Ausgangssperre wollten drei Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes am Dienstag gegen 22.30 Uhr im Bereich der John-F.-Kennedy-Allee/Kansasstraße in Kornwestheim-Pattonville einen Mann kontrollieren. Der 22-Jährige saß an der Kontrollörtlichkeit an einer Bushaltestelle und soll sich gegenüber den städtischen Vollzugsbediensteten sofort aggressiv verhalten haben. Zudem verweigerte er die Herausgabe seines Ausweises sowie seiner Arbeitsbescheinigung. Nach einem Streitgespräch, in dem der 22-Jährige einen 42 Jahre alten Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes beleidigt haben soll, entfernte sich der Querulant in Richtung der Straße "Floridaring". Hierauf stellte sich der 42-Jährige dem Mann in den Weg und forderte erneut die Herausgabe seiner Papiere. Abermals kam es zu einem verbalen Streit, in dessen Verlauf sich der 22-Jährige in bedrohlicher Haltung aufbaute und den 42-Jährigen mutmaßlich schubste. Obendrein soll er noch versucht haben dem 42-Jährigen einen Faustschlag zu versetzen. Dieser konnte allerdings ausweichen, sodass der Schlag ins Leere ging. Nachdem sich der 22-Jährige wiederholt von der Örtlichkeit entfernt hatte, konnten hinzugezogene Polizeibeamte den Flüchtenden antreffen und vorläufig festnehmen. Auch hier zeigte er sich gegenüber den Einsatzkräften sehr aufbrausend. Im Anschluss konnte die Identität des 22-Jährigen festgestellt werden und ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Darüber hinaus erwartet dem jungen Mann nun eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehenden Personen, Beleidigung und Verstoßes gegen die Corona-Verordnung.

