Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht mit 12.500 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Gleich mehrere PKW beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der am Dienstag zwischen 06.30 Uhr und 09.40 Uhr in der Junkerstraße in Böblingen in einen Unfall verwickelt war und sich kurzerhand aus dem Staub machte. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Vorbeifahren zwei Mercedes und einen VW, so dass ein Gesamtsachschaden von insgesamt 12.500 Euro entstand. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder weitere Hinweise zum Geflüchteten geben können.

