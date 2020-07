Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sattelzuganhänger fängt Feuer

Stuttgart-Degerloch (ots)

Der Anhänger eines Sattelzuges ist am Mittwoch (01.07.2020) gegen 17.20 Uhr aus ungeklärter Ursache in Brand geraten und ausgebrannt. Der 45 Jahre alte Fahrer war mit einem Sattelzug auf der Bundesstraße 27 in Richtung Innenstadt unterwegs, als der Anhänger Feuer fing. Der Fahrer koppelte das Zugfahrzeug ab und fuhr zirka 100 Meter weiter. Er blieb unverletzt. Der Anhänger, der mehrere Tonnen gepresstes Papier geladen hatte, brannte vollständig aus. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Lösch- und Aufräumungsarbeiten dauern an (Stand 05.00 Uhr). Die Bundesstraße 27 Richtung Innenstadt ist nach wie vor gesperrt, der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

