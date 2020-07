Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Geldabhebung beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch (01.07.2020) einen 22-Jährigen beraubt. Der 22 Jahre alte Mann hob gegen 11.30 Uhr von einem Bankautomaten an der Eichstraße Geld ab und verstaute dieses in seinem Geldbeutel. Als er gerade im Begriff war das Portemonnaie wegzustecken, stieß ihn ein unbekannter Mann von hinten. Der 22-Jährige geriet ins Stolpern und ließ dabei seinen Geldbeutel fallen. Der Täter nahm diesen an sich und flüchtete in Richtung Marktplatz. Der Beraubte verfolgte ihn und als er ihm näher kam, entnahm der Räuber das Geld und warf das Portemonnaie weg. Der 22 Jahre alte Mann brach daraufhin die Verfolgung ab. Der Gesuchte soll etwa 180 Zentimeter groß und etwa 20 bis 25 Jahre alt sein. Er hatte eine normale Statur, dunkelblonde Haare, die seitlich rasiert waren und ein unrasiertes Gesicht. Er trug ein rotes T-Shirt mit Streifen an den Ärmeln, eine schwarze Jogginghose mit einem Paris-Saint-German-Logo und weiße Turnschuhe der Marke Nike. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter +4971189905778 zu melden.

