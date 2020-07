Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autofahrerin verletzt 13-Jährigen und flüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall am Dienstagabend (30.06.2020) bei dem eine unbekannte Autofahrerin nach einem Unfall mit einem 13 Jahre alten Jungen weggefahren ist, ohne sich um ihn zu kümmern. Der 13-Jährige überquerte gegen 17:15 Uhr mit seinem Fahrrad die Hauptstätter Straße an einer Fußgängerfurt kurz vor dem Heslacher Tunnel in Richtung Marienhospital. Als er sich nach der Verkehrsinsel auf der zweiten Straßenhälfte befand, bog ein grauer Van aus der Filderbahnstraße nach rechts in den Heslacher Tunnel ein. Das Auto stieß an den Lenker des Fahrrads, wodurch der Jugendliche stürzte und leicht verletzt wurde. Als der Junge wieder aufstand, fuhr die Autofahrerin in Richtung Heslacher Tunnel weiter ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Die Fahrerin soll etwa 50 bis 60 Jahre alt sein und graue Haare haben. Ihr Beifahrer war ebenfalls zwischen 50 und 60 Jahre alt. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein älteres Modell eines grauen Van. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

