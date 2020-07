Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebe unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Dienstagabend (30.06.2020) an der Hauptstätter Straße und der Hohe Straße aus zwei geparkten Autos Gegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. An der Hauptstätter Straße öffneten die Täter zwischen 19.10 Uhr und 21.20 Uhr auf unbekannte Weise einen Smart und stahlen daraus ein Smartphone. An der Hohe Straße gelangten die Diebe zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr auf noch nicht geklärte Weise in das Innere eines mit Keyless-Go-System ausgestatteten BMW und stahlen daraus neben persönlichen Papieren auch Schmuck und Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

