POL-MI: Einbrecher kommen in der Nacht übers Dach

Porta Westfalica, Minden, Lübbecke (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in den Wez-Markt in Hausberge eingebrochen. Die Polizei geht von mindestens zwei Tätern aus, die über das Dach des Gebäudes "Unter der Schalksburg" einstiegen. Die Diebe erbeuteten eine Vielzahl von Zigarettenschachteln sowie Bargeld.

Nach bisherigen Ermittlungen der Beamten der Kriminalwache öffneten die Unbekannten an einer Stelle das Dach, wobei einer der Männer gegen 2.40 Uhr in den Innenraum hinab kletterte. Die anschließend in Taschen verstaute Beute wurde schließlich auf dem Einstiegsweg aus dem Gebäude geschafft. Dann verschwanden die Täter in der Dunkelheit. Laut Polizei dürfte dies vermutlich zwischen 3.15 Uhr und 3.30 Uhr geschehen sein. Ob die Kriminellen in der Umgebung möglicherweise einen Wagen für ihre weitere Flucht bereitgestellt hatten, ist noch unklar. Daher bitten die Ermittler um entsprechende Hinweise unter (0571) 88660.

Am vergangenen Wochenende war es zu einem gleichgelagerten Einbruch in den NP-Markt an der Alsweder Straße in Lübbecke gekommen. Vor knapp zwei Wochen drangen Einbrecher ebenfalls über das Dach in das Gebäude des E-Centers an der Königstraße in Minden. Die Ermittler prüfen nun einen möglichen Zusammenhang.

